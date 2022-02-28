РИАМО - 28 фев. Женщина с бесплодием и редким наследственным заболеванием крови стала пациенткой Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Специалисты помогли ей забеременеть и родить девочку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациентке еще в детстве поставили диагноз - бета-талассемия малая форма. У нее был нарушен синтез гемоглобина, разрушались эритроциты. В течение 11 лет заболевание сопровождалось снижением гемоглобина, температурой, головокружением.

Беременность пациентки наступила после 6 лет бесплодия в результате программы ЭКО. Во время беременности пациентка находилась под наблюдением мультидисциплинарной команды врачей областных подмосковных институтов МОНИКИ и МОНИИАГ: акушера-гинеколога, гематолога, терапевта, врача УЗ-диагностики», - рассказал директор МИОНИИАГ, доктор медицинских наук Василий Петрухин.

Пациентке неоднократно проводили заместительную терапию – переливали эритроцитарную массу.

«Как правило, это заболевание приводит к тяжелым осложнениям для матери и ребенка, часто приводит к внутриутробной гипоксии и гибели плода. Только совместный коллегиальный подход, ранняя диагностика и соответствующее лечение позволили снизить риск неблагоприятного исхода для матери и плода», - отметил Петрухин.

Несмотря на все сложности, пациентка благополучно родила посредством кесарева сечения, сейчас она вместе с дочерью находится дома.