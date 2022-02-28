РИАМО - 28 фев. Столичные правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании женщины в подъезде дома на улице Свободы в Москве. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения, об этом РИАМО сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, происшествие случилось ранним утром 16 февраля в подъезде жилого дома. Обвиняемый напал на женщину, несколько раз ударил ее по голове и изнасиловал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

В ходе совместной работы следователи столичного СК и сотрудники уголовного розыска смогли установить личность и местонахождение 36-летнего подозреваемого. Мужчину задержали, ему уже предъявлено обвинение.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент следствие проводит действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.