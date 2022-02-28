РИАМО - 28 фев. В поселке Свердловский округа Лосино-Петровский завершился капитальный ремонт поликлиники. Сейчас в здании устанавливают мебель, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

На объекте отремонтировали фасад и входные группы, выполнили отделку внутренних помещений, заменили двери, окна и электрику.

«Мы продолжаем реализацию программы по ремонту медицинских организаций. Важно создавать комфортные условия как для пациентов, так и врачей. Поликлиника в Свердловском вошла в проект «Наша поликлиника» и откроет двери для приема посетителей уже с учетом всех требований, которые вошли в этот стандарт», - рассказала первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе продолжают приводить в порядок медучреждения. В них создают комфортные условия для пациентов и врачей, приводят объекты здравоохранения к единому стандарту.

Проект «Наша поликлиника» предусматривает создание зон комфортного ожидания, бесплатный WI-FI, электронные табло с расписанием врачей, удобная навигация и многое другое.