РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 фев. Вызов о минировании торгового центра «МЕГА Белая Дача» в Котельниках оказался ложным, сообщил «РИАМО в Люберцах» близкий к ситуации источник.

Сообщение о минировании поступило в 13:55. В промежутке с 14:25 до 14:40 организовали эвакуацию посетителей и сотрудников ТЦ.

«В ходе поисково-разыскных мероприятий выяснилось, что вызов был ложным», - сказал источник.

27 февраля также поступало сообщении о минировании данного ТЦ. Оно также оказалось ложным.