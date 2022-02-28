РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Самбисты из городского округа Люберцы выиграли две медали на спартакиаде по самбо среди государственных образовательных учреждений Подмосковья, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования прошли в филиале института имени Н.Э. Баумана в Мытищах.

«Федерацию городского округа Люберцы представили два спортсмена. В весовой категории 100+ кг Нодар Джариашвили занял первое место, у Виктора Федулова в весовой категории 82 кг - третье место. Поздравляем самбистов и их тренеров Виктора Худякова, Сергея Авдонина, Андрея Лецко с достойными результатами и желаем дальнейших успехов», - сказал Ружицкий.