РИАМО - 28 фев. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Темой разговора стала ситуация на Украине, сообщает Nation News.

Макрон указал на важность сохранения гражданской инфраструктуры в стране.

Также он отметил необходимость сохранить доступ к дорожным сетям. Еще глава Франции призвал прекратить военную операцию на Украине.

24 февраля на Украине началась спецоперация по освобождению населения Донбасса. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Что происходит 28 февраля: ход военной операции на Украине и переговоры в Белоруссии>>