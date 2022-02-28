РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 фев. Хореографический ансамбль «Солнышко» из Котельников выиграл Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Во имя жизни на Земле», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоялось 26 февраля в Московском дворце культуры и техники МАИ.

Также участники из Котельников получили диплом «За лучшее выступление».

В рамках программы фестиваля «Во имя жизни на земле» прошли конкурсные выступления по номинациям, круглые столы, развлекательная и экскурсионная программа по Москве.