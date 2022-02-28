РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Сотрудники полиции в Подольске разыскивают 17-летнюю девочку, пропавшую три дня назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Викторию Бородай 2005 года рождения, которая утром 25 февраля ушла из дома на улице 43 Армии и до настоящего времени не вернулась.

На вид ей 17-18 лет. Она среднего телосложения, рост около 172-175 см, волосы светлые, глаза серо-голубые. Из особых примет имеется татуировка на правой кисти. Была одета: черная куртка, клетчатый розовый шарф, черные спортивные штаны, бело-розовые кроссовки, при себе имела черный рюкзак.

Всех лиц, располагающих информацией, просят обращаться по телефонам: 8(496)763-02-10 (Дежурная часть 5-го отдела полиции); 8(496)763-02-63 (Дежурная часть УМВД России по г.о. Подольск) или по телефону 112.