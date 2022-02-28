РИАМО - 28 фев. Банк России решился на рекордное повышение ключевой ставки до 20% для того, чтобы остановить спекуляции на разнице курса рубля и иностранных валют, сообщил заведующий лабораторией института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

В понедельник утром ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Это рекордный показатель за всю историю.

«Мне кажется, что столь высокая ставка поможет остановить российских участников рынка от соблазна спекуляций с валютой. Такая высокая ставка замораживает деятельность банков с точки зрения использования их активов. Отчасти это поможет сдержать внутренних участников рынка от вовлечения их в валютные спекуляции», – сказал Абрамов в интервью радио Sputnik.

Он также добавил, что от уровня ключевой ставки зависят процентные ставки по депозитам и стоимость кредитов.

Чем выше этот экономический показатель, тем больше дохода люди смогут получать по банковским вкладам, но вместе с тем взять займ у банка станет сложнее из-за высоких процентов.