РИАМО - 28 фев. Авиакомпании 36 стран больше не могут летать через воздушное пространство России. Такие меры власти РФ приняли в ответ на зарубежные санкции, сообщает Федеральное агентство новостей.

В список вошли такие страны Евросоюза, как Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия и Литва. В список вошли Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Кроме того, ограничения затронули Албанию, Ангилью, Британию, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канаду и Норвегию.

Ранее страны ЕС и ряд других государств в качестве санкций против российской спецоперации на Украине закрыли для авиакомпаний РФ свои воздушные пространства.