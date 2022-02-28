РИАМО - 28 фев. В Подмосковье начали перечислять доплату к пенсии до 17 тыс. рублей одиноко проживающим пенсионерам и неработающим гражданам старше 65 лет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Около 15 тыс. пенсионеров из Подмосковья уже получили доплату к пенсии до 17 тыс. рублей», – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Получить доплату могут те, кто живет в Московской области более 10 лет. Доплаты уже автоматически начали поступать за февраль с учетом января.

«Никакие заявления писать было не нужно. Доплата теперь будет приходить ежемесячно на счет, но не одновременно с пенсией, а чуть позже. Уточнить дополнительную информацию или скорректировать реквизиты счета можно в МФЦ у специалиста соцзащиты», – заключила Каклюгина.

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