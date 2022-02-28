РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 75 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 40 137 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

5 652 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 26 по 28 февраля. В том числе 1 625 случаев заболевания зарегистрировано за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 939 871 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 193 человека. Выздоровели и выписались 830 550 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>