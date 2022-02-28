РИАМО - 28 фев. С 1 по 5 марта утренние и вечерние сессии на Московской бирже проводиться не будут. В понедельник торги завершатся в 19:00, сообщается на сайте Банка России.

1 марта торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи стартуют в 10:00 и продлятся до 19:00 по московскому времени.

Целесообразность открытия торгов на других рынках будет оценена Банком России. В зависимости от этого будут приниматься дальнейшие решения.

В понедельник на Московской бирже проводятся только торги на валютном и денежном рынках и рынке РЕПО.