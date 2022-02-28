РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 фев. В Домодедове за минувшие сутки выявили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 348 таких случаев, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье с 26 по 28 февраля выявили 5652 новых случая заражения коронавирусом, из них 1625 случаев пришлись на минувшие сутки.



Всего на текущий момент в Московской области выявлен 939 871 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 193 человека. Выздоровели 830 550 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.