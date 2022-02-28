РИАМО - 28 фев. Подразделения МВД России будут в кратчайшие сроки оформлять гражданство Российской Федерации для заинтересованных жителей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Украиной территориальные органы МВД России ориентированы на помощь гражданам Украины, ДНР и ЛНР в продлении срока их пребывания на территории РФ. Эти граждане могут получить временное убежище в России.

Так, подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ помогут гражданам Украины и Донбасса в кратчайшие сроки оформить трудовой патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство и российское гражданство.

Владельцам автомобилей с зарубежными номерами, которые столкнутся с противоправными действиями или угрозой личной безопасности, посоветовали незамедлительно обращаться в органы внутренних дел или по телефонами 112 и 02.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Донбассе. Она направлена на демилитаризацию Украины и защиту мирных жителей ДНР и ЛНР.

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