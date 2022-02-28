РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Спасатели Люберец предупреждают жителей, в частности, любителей зимней рыбалки об опасности тонкого льда на водоемах из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Жителям рассказали, что стремительное таяние снега привело к изменению структуры льда, он стал пористым и непрочным, а дневные оттепели привели к увеличению количества промоин и проталин.

«Ежедневно проводятся замеры толщины льда на разных участках акваторий рек и озер региона. За прошедшие сутки обследовано 149 водоемов. Средняя толщина льда на большинстве из них составляет порядка 15 сантиметров. Однако с каждым днем появляется все больше опасных мест, где лед совсем тонкий и не способен выдержать вес человека», - сказал первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.