Блины — один из главных атрибутов Масленицы. Где в Москве можно попробовать традиционное угощение как с классическими, так и с оригинальными начинками, читайте в гиде РИАМО.

Ресторан ЦДЛ

В ресторане Центрального дома литераторов придумали специальное меню в честь праздника. С 28 февраля по 6 марта здесь можно будет попробовать блины с привычными несладкими начинками — икрой и малосольной семгой, — а также с необычными добавками — с фисташковым кремом и земляникой, с ванильным творогом и маковыми чипсами. Для поклонников гастрономических экспериментов в меню ресторана появились блины с уткой и капустой, жульен в блине, оладьи с крабом, курник с грибами и многое другое.

Адрес: Поварская ул., д. 50/53, с. 1

Сайт: https://restcdl.ru

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/restcdl/

Телефон: +7 (495) 663-30-03

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Ресторан «Шинок»

В этом заведении предлагают каждый день блинной недели отпраздновать особенными традиционными блюдами: понедельник — ажурными блинами из различных видов муки, вторник — папошником с печеночными оладьями, среду — фирменными блинчиками на манной крупе с вареньем, а четверг — блинами с икрой щуки, палтуса и лосося, с семгой, анчоусами и маслинами. В специальном меню в честь Масленицы есть блинное плато на три-четыре персоны со всевозможными видами блинов и начинки.

Адрес: ул. 1905 года, д. 2А

Сайт: https://shinok.ru/

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/shinokmoscow/

Телефон: +7 (495) 651-81-01

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Кафе Courvoisier

Меню порадует любителей сладкого: в Courvoisier можно найти блины со сливочным сыром и вишневым соусом, с маскарпоне и клубничным конфитюром. Также в заведении предлагают блины с различными топпингами на выбор: сгущенкой, лососем, красной икрой, вареньем и многим другим.

Адрес: Малая Сухаревская пл., д. 8

Сайт: https://courvoisier.cafe/

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/cafecourvoisier/

Телефон: +7 (495) 632-99-95

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Ресторан «Матрешка»

К Масленице здесь традиционно подготовили особое тематическое меню. В ассортименте — классические блины со сладкими начинками и блинный каравай, а также сытные блины, в том числе с уткой и гречкой, рассольным сыром и пшеном, крабом, сельдью и другой соленой рыбой. Ресторан предлагает попробовать шесть видов варенья, в том числе из морошки, грецкого ореха, сосновых шишек и ревеня.

Адрес: Кутузовский просп., д. 2/1, с. 6

Сайт: https://matryoshka-rest.ru/

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/matryoshka_moscow/

Телефон: +7 (495) 025-25-65

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Ресторан «Казбек»

В Грузии блинную неделю называют сырной, поэтому в «Казбеке» в меню добавили новые сырные блюда. Здесь можно попробовать гебжалии — рулетики из творожного сыра с мятой, завернутые в сулугуни с томатами и болгарским перцем. Также гостям предлагают блины с телятиной, сулугуни и домашним вареньем. Выбор последнего в ресторане разнообразен: есть из арбуза, грецкого ореха, медового абрикоса, белой шелковицы, кизила и черешни с грецким орехом.

Адрес: ул. 1905 года, д. 2

Сайт: https://www.mykazbek.ru/

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/mykazbek/

Телефон: +7 (499) 651-81-00

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Сеть ресторанов «Урюк»

сайт сети ресторанов «Урюк»

В заведениях сети Масленицу отмечают действительно широко. В меню с 28 февраля по 6 марта включили специальные позиции, в том числе сытные блины «Болоньез» с начинкой из мяса теленка, томатного соуса и пармезана, блины с грибами, курицей и шпинатом, а также начинкой из индейки, говядины и сыра. Фирменное блюдо заведений — пышные блины со сливочным соусом из комбинации сыров маскарпоне и креметте с лососем либо с икрой. Ассортимент праздничных десертов включает блины с маком, сливочным кремом и сгущенкой, блинный торт с творожным кремом, малиной и воздушным безе.

Адреса: https://uryk.ru/msk/

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Сеть ресторанов «Сыроварня»

На протяжении блинной недели в этой сети ресторанов будут предлагать классические блины, а также торты, рулеты и трубочки из блинов со всевозможными начинками. Фирменные комбинации — лосось и сливочный сыр, кролик и грибной соус, вишня и сметанный соус.

Адреса: https://syrovarnya.com/

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