РИАМО - 28 фев. В понедельник стартовал второй сезон всероссийского отраслевого конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», сообщил журналистам руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

«Официально объявляем старт регистрации второго всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», - сказал Моор.

По его словам, конкурс пройдет в четыре этапа. Регистрация участников завершится 17 мая. Дистанционное тестирование управленческого потенциала пройдет с 18 мая по 19 июня. Полуфинал проведут с 20 июня по 30 июля. Финал состоится с 11 по 14 августа.

«У нас сложилась такая практика <…> мы в прошлом году провели наш финал на день строителя. <…> В этом году мы хотим сделать то же самое», - отметил Моор.

Он добавил, что на проведение финала конкурса на своей территории претендуют несколько регионов страны. В финале конкурса запланированы форсайт-сессии и работа с наставниками в очном формате. Ключевыми акцентами конкурса станут экологические решения в области строительства и комплексное развитие территорий.

«Лидеры строительной отрасли» - всероссийский открытый конкурс управленцев, проводимый среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственных или коммерческих строительных организациях на руководящих позициях.