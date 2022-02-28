РИАМО - 28 фев. Спасатели провели эвакуацию сотрудников редакции РБК, расположенной в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эвакуация произошла из-за угрозы минирования. Сейчас на месте происшествия находятся представители экстренных служб.

Офисных сотрудников начали эвакуировать после того, как сообщение об угрозе взрыва поступило секретарю редакции РБК.

Также в понедельник из-за сообщения о минировании были эвакуированы посетители московского ТЦ Columbus.

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