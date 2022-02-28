РИАМО - 28 фев. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, что во время приготовления блинов к Масленице лучше всего использовать цельнозерновую муку, так как в ней есть пищевые волокна, сообщает News.ru.

По ее словам, тип муки тоже важен — пшеничная или гречневая. В качестве начинки она посоветовала использовать творог, яйцо, нежирное мясо, рыбу или «любые фрукты».

«Если говорить про тесто, то хорошо, если используется цельнозерновая мука, пшеничная или гречневая, неважно. Главное, чтобы цельнозерновая. Если она еще содержит растительный белок (амарантовая) — это дополнительный плюс. Начинку лучше использовать белковую: творог, яйцо, нежирное мясо, рыбу. Подойдут любые фрукты, ягоды, если дополнительно не используют сахар», — сказала она.

Специалист добавила, что блины — блюдо не для ежедневного употребления, так как для приготовления часто используется масло.

Запивать блины собеседница посоветовала чем-то теплым для их лучшего переваривания.

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