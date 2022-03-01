РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник ответит на вопросы жителей в прямом эфире на радио, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«1 марта в 18:10 отвечу на ваши вопросы в прямом эфире «Радио Люберецкого региона». Обсудим приоритетные направления, обозначенные в моем ежегодном отчете, поговорим о развитии систем здравоохранения и образования, а также о мерах соцподдержки работников бюджетной сферы», - сказал Ружицкий.

Жители могут отправить вопросы на электронный адрес редакции: radiolub@mail.ru или задать по телефону прямого эфира: 8(495)554-55-72.