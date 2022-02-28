РИАМО - 28 фев. Президент России Владимир Путин распорядился сохранить на прежнем уровне все условия договоров по кредитам граждан, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский лидер поручил сохранить ставки такими, какими они указаны в кредитных договорах. Такое распоряжение Путин отдал на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, что стало историческим рекордом в стране.

Экономическая ситуация обострилась в России на прошлой неделе. РФ признала независимость ЛНР и ДНР. 24 февраля на Донбассе началась спецоперация по спасению мирного населения.

Ряд западных стран ввел санкции против России. В частности, для российских самолетов было закрыто воздушное пространство над многими странами ЕС. Россия ответила на санкции аналогичными ограничениями.