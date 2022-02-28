С 28 февраля по 6 марта проходит Масленичная неделя. Ее принято отмечать массовыми гуляниями и, конечно же, блинами. Обозреватель «РИАМО» подобрала пять проверенных рецепты блинчиков, в том числе и постных без яиц и молока.

Блины на кефире

Это классический рецепт блинчиков в интерпретации ведущей и кулинара Юлии Высоцкой. Они получаются узорчатыми, тонкими, и нежными. Подавать блинчики рекомендуют со взбитыми сливками, ягодным сиропом, но лучше всего – с шоколадным мороженым.

Ингредиенты:

- 80 граммов пшеничной муки высшего сорта;

- 80 граммов цельнозерновой муки или грубого помола;

- два яйца;

- 30 граммов сахарной пудры;

- одна столовая ложка тростникового сахара;

- 50 граммов сливочного масла;

- 300 миллилитров молока;

- 200 миллилитров кефира любой жирности;

- одна столовая ложка растительного масла;

- соль по вкусу.

Для начала смешайте кефир с молоком, затем вбейте в жидкость яйца, приправьте солью и сахаром. Сливочное масло растопите на водяной бане и добавьте в молочную смесь. Просейте два вида муки в получившуюся массу, постоянно перемешивая ее венчиком. Дайте тесту отдохнуть 30-40 минут, а затем выпекайте блинчики на раскаленной сковороде.

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Заварные блинчики на молоке

Этот рецепт блинчиков очень популярен в социальных сетях под названием «Три стакана», а его автор – известная писательница Татьяна Толстая. Она как-то сказала: «Человечество несовершенно – а мои блины совершенны». Блины по этому рецепту получаются тонкими, дырчатыми и легкими, а еще в них совсем нет сахара.

Ингредиенты:

- один стакан кипятка;

- один стакан молока;

- один стакан муки с горкой;

- два яйца;

- соль по вкусу;

- две столовые ложки растительного масла.

Яйца взбейте с солью до пышной пены, а потом влейте стакан молока – в объеме масса должна увеличиться в два-три раза. Всыпьте муку и размешайте тесто, чтобы не было комочков. Введите тонкой струйкой кипяток и снова перемешайте, а затем влейте растительное масло. Выпекайте блины на сковородке, смазанной топленым или оливковым маслом.

Блины на овсянке

Этот вариант блинчиков – десертный. Лакомство получается сладким, но не приторным. Можно приготовить и закусочные блинчики для соленой начинки – для этого количество сахара нужно уменьшить до щепотки.

Ингредиенты:

- полтора стакана теплого молока;

- один стакан овсяной муки с горкой;

- два яйца;

- соль по вкусу;

- две столовые ложки сахара;

- четыре столовые ложки растительного масла.

Если у вас нет овсяной муки, ее можно сделать из овсяных хлопьев, перемолов их в кофемолке. Молоко смешайте с мукой, добавьте яйца, сахар, соль и растительное масло. Дайте настояться тесту 45 минут и выпекайте на раскаленной сковороде.

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Блины с гречневым припеком

Это необычные, вкусные и сытные блины. А еще этот рецепт – хороший способ доесть гречневую кашу, если она осталась с вечера. Подавать такие блинчики можно с соленой начинкой, например, икрой или красной рыбой.

Ингредиенты:

- два яйца;

- 500 миллилитров кефира 3,2% жирности;

- 200 граммов отварной гречки;

- 250 граммов гречневой или любой другой муки;

- одна головка репчатого лука;

- две чайные ложки разрыхлителя;

- соль и сахар по вкусу.

Разбейте в миску яйца и взбейте венчиком с солью и сахаром. Добавьте отварную гречку и перемешайте. Добавьте разрыхлитель, который предварительно нужно погасить крутым кипятком. Затем вылейте в миску кефир, всыпьте муку и снова размешайте до однородности.

Для припека лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами, а затем обжарьте на растительном масле. Можно добавить немного сахара, чтобы карамелизовать лук. Разогрейте сковородку и смажьте растительным маслом.

Половником вылейте часть теста на сковородку. Пока одна сторона пропекается, выложите лук на блин, как бы притапливая его в тесто. Как только низ зарумянится, переверните луковой стороной вниз и выпекайте до готовности.

Блины без молока и яиц

Если у вас аллергия на молоко или яйца, либо вы не переносите эти продукты после коронавируса, то можно приготовить постные блинчики. Они получатся тонкими, эластичными и отлично подойдут для фаршировки.

Ингредиенты:

- 250 граммов муки;

- 500 миллилитров кипяченой воды;

- сода на кончике ножа;

- соль, сахар по вкусу;

- пять столовых ложек сахара;

- пять столовых ложек растительного масла.

Взбейте блендером муку с кипятком, добавив соль, сахар и масло с содой. Дайте тесту настояться 50 минут. Разогрейте сковородку и выпекайте до готовности. Подавать блинчики можно, например, с вареньем или грибами, припущенными с луком.

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