С 28 февраля по 6 марта проходит Масленичная неделя. Ее принято отмечать массовыми гуляниями и, конечно же, блинами. Обозреватель «РИАМО» подобрала пять проверенных рецепты блинчиков, в том числе и постных без яиц и молока.
Блины на кефире
Это классический рецепт блинчиков в интерпретации ведущей и кулинара Юлии Высоцкой. Они получаются узорчатыми, тонкими, и нежными. Подавать блинчики рекомендуют со взбитыми сливками, ягодным сиропом, но лучше всего – с шоколадным мороженым.
Ингредиенты:
- 80 граммов пшеничной муки высшего сорта;
- 80 граммов цельнозерновой муки или грубого помола;
- два яйца;
- 30 граммов сахарной пудры;
- одна столовая ложка тростникового сахара;
- 50 граммов сливочного масла;
- 300 миллилитров молока;
- 200 миллилитров кефира любой жирности;
- одна столовая ложка растительного масла;
- соль по вкусу.
Для начала смешайте кефир с молоком, затем вбейте в жидкость яйца, приправьте солью и сахаром. Сливочное масло растопите на водяной бане и добавьте в молочную смесь. Просейте два вида муки в получившуюся массу, постоянно перемешивая ее венчиком. Дайте тесту отдохнуть 30-40 минут, а затем выпекайте блинчики на раскаленной сковороде.
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Заварные блинчики на молоке
Этот рецепт блинчиков очень популярен в социальных сетях под названием «Три стакана», а его автор – известная писательница Татьяна Толстая. Она как-то сказала: «Человечество несовершенно – а мои блины совершенны». Блины по этому рецепту получаются тонкими, дырчатыми и легкими, а еще в них совсем нет сахара.
Ингредиенты:
- один стакан кипятка;
- один стакан молока;
- один стакан муки с горкой;
- два яйца;
- соль по вкусу;
- две столовые ложки растительного масла.
Яйца взбейте с солью до пышной пены, а потом влейте стакан молока – в объеме масса должна увеличиться в два-три раза. Всыпьте муку и размешайте тесто, чтобы не было комочков. Введите тонкой струйкой кипяток и снова перемешайте, а затем влейте растительное масло. Выпекайте блины на сковородке, смазанной топленым или оливковым маслом.
Блины на овсянке
Этот вариант блинчиков – десертный. Лакомство получается сладким, но не приторным. Можно приготовить и закусочные блинчики для соленой начинки – для этого количество сахара нужно уменьшить до щепотки.
Ингредиенты:
- полтора стакана теплого молока;
- один стакан овсяной муки с горкой;
- два яйца;
- соль по вкусу;
- две столовые ложки сахара;
- четыре столовые ложки растительного масла.
Если у вас нет овсяной муки, ее можно сделать из овсяных хлопьев, перемолов их в кофемолке. Молоко смешайте с мукой, добавьте яйца, сахар, соль и растительное масло. Дайте настояться тесту 45 минут и выпекайте на раскаленной сковороде.
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Блины с гречневым припеком
Это необычные, вкусные и сытные блины. А еще этот рецепт – хороший способ доесть гречневую кашу, если она осталась с вечера. Подавать такие блинчики можно с соленой начинкой, например, икрой или красной рыбой.
Ингредиенты:
- два яйца;
- 500 миллилитров кефира 3,2% жирности;
- 200 граммов отварной гречки;
- 250 граммов гречневой или любой другой муки;
- одна головка репчатого лука;
- две чайные ложки разрыхлителя;
- соль и сахар по вкусу.
Разбейте в миску яйца и взбейте венчиком с солью и сахаром. Добавьте отварную гречку и перемешайте. Добавьте разрыхлитель, который предварительно нужно погасить крутым кипятком. Затем вылейте в миску кефир, всыпьте муку и снова размешайте до однородности.
Для припека лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами, а затем обжарьте на растительном масле. Можно добавить немного сахара, чтобы карамелизовать лук. Разогрейте сковородку и смажьте растительным маслом.
Половником вылейте часть теста на сковородку. Пока одна сторона пропекается, выложите лук на блин, как бы притапливая его в тесто. Как только низ зарумянится, переверните луковой стороной вниз и выпекайте до готовности.
Блины без молока и яиц
Если у вас аллергия на молоко или яйца, либо вы не переносите эти продукты после коронавируса, то можно приготовить постные блинчики. Они получатся тонкими, эластичными и отлично подойдут для фаршировки.
Ингредиенты:
- 250 граммов муки;
- 500 миллилитров кипяченой воды;
- сода на кончике ножа;
- соль, сахар по вкусу;
- пять столовых ложек сахара;
- пять столовых ложек растительного масла.
Взбейте блендером муку с кипятком, добавив соль, сахар и масло с содой. Дайте тесту настояться 50 минут. Разогрейте сковородку и выпекайте до готовности. Подавать блинчики можно, например, с вареньем или грибами, припущенными с луком.
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