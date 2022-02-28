РИАМО - 28 фев. В понедельник в столице под влиянием антициклона сильно выросло атмосферное давление. Показатель превысил норму на 18 единиц, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первый день весны барометры все еще будут фиксироваться на отметке в 761-763 мм ртутного столба.

В среду антициклон сместится и давление понемногу начнет спадать. В ночные часы оно составит 757-759 мм ртутного столба, превышая норму на 12-14 единиц. К вечеру превышение составит уже 6-8 единиц.

В четверг циклонический вихрь с северных широт изменит характер погоды, а атмосферное давление наконец вернется к климатической норме – 745 мм ртутного столбы.