РИАМО - 28 фев. Во время празднования Масленицы - с 28 февраля по 6 марта - во всех округах Подмосковья проведут проверки состояния аттракционов. Мероприятия проведут инспекторы Госадмтехнадзора Минэкологии Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Масленичная неделя – период массовых гуляний. В эти дни особенно активно используются аттракционы, эксплуатацию которых контролирует наше ведомство. Проверки пройдут во всех городских округах Подмосковья», - рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Он отметил, что действующий в Подмосковье технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» запрещает эксплуатацию каруселей без регистрации их в органах гостехнадзора.

По словам Фирсова, на протяжении 2021 года инспекторы гостехнадзора неоднократно фиксировали нарушения в сфере эксплуатации аттракционов. Нарушения были зафиксированы, в частности, в Ленинском, Можайском и Талдомском округах, а также в Красногорске и Серебряных Прудах.

Небезопасные аттракционы, выявленные в микрорайоне Купелинка Ленинского округа и в поселке Спутник Можайского округа, были снесены. В Красногорске одна из компаний пыталась в судебном порядке опротестовать штраф за нарушения при эксплуатации батутов, однако суд признал правомерность наказания.