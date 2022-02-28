РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Жители подмосковного Красногорска 12, 13, 19 и 20 марта могут помочь бездомным животным кормами, лотками и другими необходимыми приспособлениями, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Акция помощи бездомным животным пройдет в ДК «Подмосковье» с 10:00 до 20:00. Сбор кормов и средств будет осуществлять в фойе 1 этажа. Акция проходит ежегодно и любой желающий может принять участие и сделать доброе дело.

В помощь животным принимаются сухие и влажные корма только фабричного производства в герметичных упаковках, наполнители, лотки, миски для еды, лежанки. Все собранные корма и средства по уходу будут отправлены животным, находящимся в мини-приютах и на попечении волонтеров Красногорска. Телефон для справок: 8(495)563-10-44.

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