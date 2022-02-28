РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. В городском округе Люберцы арестован 35-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 26-летней сожительницы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно данным сотрудников следствия, 26 февраля местный житель, находясь в квартире на улице Побратимов, в состоянии наркотического опьянения в ходе ссоры со своей сожительницей выстрелил в девушку из самодельного пистолета. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователи провели осмотр места преступления, допросили обвиняемого и свидетелей, а также назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.