РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 фев. Торгово-промышленной палатой Щелкова проведен круглый стол «Актуальные изменения законодательства в сфере недвижимости», мероприятие было направлено на оказание информационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на повышение качества кадастровых работ, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Московской области.

В мероприятии приняли участие вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата городского округа Щелково Московской области» Антон Малинин, член Общественного совета при Управлении Росреестра по Московской области Алла Овчинникова и заместитель начальника Щелковского отдела Управления Росреестра по Московской области Людмила Золотарева, а также кадастровые инженеры и профессиональные участники рынка недвижимости.

В ходе проведения мероприятия Людмилой Золотаревой рассмотрены вопросы, касающиеся изменения вида разрешенного использования земельных участков, внесения платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, а также об учетно-регистрационных действиях в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Алла Овчинникова обсудила с участниками совещания изменения законодательства в сфере недвижимости и новых стандартах кадастровой деятельности (Федеральный закон от 30.12.2021 N 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр», лицензирование деятельности кадастровых инженеров по установлению границ населенных пунктов, оформление земельных участков под многоквартирными жилыми домами и др.).