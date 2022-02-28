РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Земельный участок выделили под специализированную площадку для выгула собак в ЖК «Центр-2» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, территорию обустроят в текущем году в рамках программы инициативного бюджетирования, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По словам депутата Мособлдумы Тараса Ефимова, запрос жителей об организации площадок для выгула домашних животных, как объекта благоустройства, очень популярен.

«Жители микрорайона Железнодорожный разработали проект, который получит финансирование за счет программы инициативного бюджетирования. Он поддержан администрацией Балашихи, депутатами Мособлдумы. Уже выделен земельный участок, в этом году территорию обустроят», — сказал Ефимов.

Он добавил, что специализированные площадки для выгула собак имеются в городских парках, которые благоустроили в последние годы. Необходимо увеличить их количество, чтобы в каждом микрорайоне они были в шаговой доступности. Начиная с прошлого года поступило более 100 обращений, а это практически каждый пятый двор Балашихи.

Один из вариантов решения проблемы с площадками для выгула — программа инициативного бюджетирования.

Инициативная группа регистрирует свой проект на портале «Добродел», после успешного прохождения голосования он получает финансирование на реализацию — 1% от итоговой стоимости работ составляют взносы граждан, более 26% рассчитывается из муниципального бюджета, остальное из регионального.

В этом году прием заявок на участие в инициативном бюджетировании на портале «Добродел» пройдет с 22 февраля до 5 марта.

В прошлом году в регионе благодаря данной программе создано 2 площадки для выгула собак. В 2022 году планируются еще 3, одна из них в Балашихе.

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