РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Жителям сообщили график работы пунктов вакцинации от коронавируса в городском округе Люберцы с 28 февраля по 6 марта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выходные дни – 28 февраля и 6 марта.

В торговом центре «Орбита» привиться можно 1 и 3 марта с 16:00 до 19:00, а также 5 марта - с 14:00 до 18:00. В ТЦ «Светофор» пункт вакцинации работает 2 и 4 марта с 16:00 до 19:00. В эти же дни пункт открыт в МФЦ «Центральный» с 15:00 до 18:00.

Помимо этого, вакцинацию можно пройти в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться через федеральный (gosuslugi.ru) или региональный (uslugi.mosreg.ru/zdrav) порталы госуслуг, по телефону 122, а также в медицинских учреждениях, МФЦ.

Стационарное отделение №1, расположенное в строении 1 дома №338 на Октябрьском проспекте, работает в будни с 11:00 до 15:00. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8(495)554-50-75.

Стационарное отделение №2 в строении 1 дома №36 на улице Кирова работает круглосуточно. Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только в будни с 12:00 до 16:00.

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