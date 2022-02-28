РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. По поручению Госжилинспекции управляющая компания АО «ЛГЖТ» утеплила участок фасада 20-этажного дома №17А на улице Льва Толстого в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Чтобы утепление фасада завершилось, Госжилинспекция Московской области пришлось вмешаться в работу УК. Житель пожаловался в надзорное ведомство на качество проведенного утепления. По мнению хозяина холодной квартиры, герметизацию участка фасада мастера провели не в полном объеме.

«Инспекторы поручили УК еще раз обследовать указанный заявителем сегмент фасада. После тщательного осмотра и вскрытия участка облицовки, мастера обнаружили щели в стыках с боковыми конструкциями балкона и неплотно прилегающий утеплитель. Чтобы восстановить герметичность стены, применили монтажную пену, укрепили утеплитель и снова закрыли участок фасада облицовочными плитками», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что в этом вопросе УК ответственно подошла к вопросу промерзания стены в квартире жителя и оперативно устранила неполадки.

«Это отрадно, однако в идеале УК вообще не должна допускать случаев, когда в отопительный период в доме холодно. Для этого существует перечень минимальных услуг по содержанию МКД, который предполагает регулярные осмотры и текущий ремонт. Причем выполнять его надо так, чтобы дом мог благополучно пережить и холода, и весенние паводки», - подытожила Федина.