РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Трое детей, прибывшие в Балашиху из ЛНР и ДНР, пошли в школы округа, им предоставляют бесплатный завтрак и учебники, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Условия проживания, гуманитарная помощь и обучение беженцев из республик ДНР и ЛНР стали ключевыми темами совещания губернатора региона Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС в понедельник.

В Балашихе пунктов временного размещения беженцев на сегодняшний день нет, однако управлением соцзащиты населения округа проводится работа по регистрации заявлений, граждан, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших родину и прибывших на территорию России в экстренном порядке на выплату им единовременной материальной помощи. Управлением принято 117 заявлений на 95 взрослых и 22 ребенка. Сформированные выплатные дела направляются в министерство социального развития региона для дальнейшей их передачи в министерство труда и соцразвития Ростовской области.

Кроме того, в две школы Балашихи прибыло трое учеников из ДНР и ЛНР. Все они приехали к родственникам. Школьникам предоставляют бесплатный завтрак и учебники, а для того, чтобы ребята могли быстро войти в учебный процесс, педагоги организовали индивидуальные консультации. В детских садах округа детей из народных республик нет.

В Балашихе при поддержке городской администрации продолжают свою работу 4 пункта по приему гуманитарной помощи для беженцев. Они работают в Ледовом дворце «Арена Балашиха», на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный с 8:00 до 22:00 в будние дни, с 10:00 до 21:00 в выходные, а также в исполкоме «Единой России» на Парковой улице, 7 в будни - с 10:00 до 18:00 и в Общественной палате округа в будние дни с 11:00 до 18:00. Помощь поступает как от жителей, так и от предприятий города.

Среди собранного: постельные и банные принадлежности, комплекты постельного белья, средства личной гигиены, продукты питания, детские канцелярские принадлежности, игрушки, одежда, бытовая техника. За 5 дней работы в пунктах на стадионе «Орион» и в Ледовом дворце собрано более 100 коробок с гумпомощью.