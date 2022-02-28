РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В подмосковном Подольске выявили 8 нарушений в ходе рейдов «Нетрезвый водитель» за прошедшую неделю, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Рейды проводились с 21 по 27 февраля в целях снижения ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В ходе проведенного комплекса профилактических мероприятий автоинспекторами выявлено 8 нарушений.

Горожанам напоминают о том, что за вождение в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.