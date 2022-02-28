РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 1 и 2 марта ответит на вопросы жителей в прямом эфире на радио и ТВ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«1 марта в 18:10 отвечу на ваши вопросы в прямом эфире «Радио Люберецкого региона». А 2 марта в 19:30 встретимся в эфире «Люберецкого районного телевидения». Обсудим приоритетные направления, обозначенные в моем ежегодном отчете, поговорим о развитии систем здравоохранения и образования, а также о мерах соцподдержки работников бюджетной сферы», - сказал Ружицкий.

Жители могут отправить вопросы на электронные адреса редакций: radiolub@mail.ru и redaktor@lrt.tv или задать по телефонам прямого эфира: 8(495)554-55-72 (радио) и 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52 (телевидение).