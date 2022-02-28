РИАМО - 28 фев. Транспортные полицейские раскрыли кражу норковой шубы за 200 тыс. рублей, преступление произошло в столичном аэропорту Шереметьево. В краже заподозрили уборщика аэровокзала, сообщает пресс-служба УТ МВД по Центральному федеральному округу.

В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило заявление от женщины, которая сообщила, что оставила на креслах в зоне ожидания аэропорта норковую шубу за 200 тыс. рублей.

После изучение камер видеозаписей было установлено, что женщина забыла шубу на сидениях, а через какое-то время мужчина взял ее и положил в черный мешок.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался приезжий 2001 года рождения. Шубу удалось изъять. Подозреваемый находится под стражей.