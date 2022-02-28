РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. С 21 по 27 февраля с городских дорог на территории Люберец вывезли 7 тыс. кубометров снега и 133 кубометра мусора, сообщил замглавы администрации горокруга Александр Сорокин в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За отчетный период дорожными службами вывезено 7 тыс. кубометров снега и 133 кубометра мусора», – сказал Сорокин.

Он добавил, что за прошлую неделю в работах задействовали 132 дорожных рабочих и 107 единиц техники. В рамках зимнего содержания дорог проводились работы по противогололедной обработке и очистке проезжих частей, пешеходных переходов, тротуаров и остановочных пунктов.

«На прошедшей неделе устранено 534 ямы общей площадью 498 кв. м», – подытожил Сорокин.