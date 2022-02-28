РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. На прошедшей неделе по вопросам парков жители Люберец обратились 11 раз, сообщил директор МУ «Парк культуры и отдыха» Алексей Орлов на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

«С 21 по 27 февраля поступило 11 обращений, из них по системе МСЭД – 4 обращения, по системе ЕЦУР – 7 обращений», – сказал Орлов.

Жителей интересовали вопросы содержания территорий, опиловки деревьев и комплексного благоустройства парков. За отчетный период в Наташинском парке разместили информационные таблички о запрете выгула собак.

Орлов также подчеркнул, что с 21 по 27 февраля в парках организовали 16 культурно-массовых мероприятий, на текущей неделе запланировано еще 29 мероприятий.