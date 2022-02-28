РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. С 21 по 27 февраля в городском округе Люберцы на штрафстоянку переместили 104 автомобиля, сообщил замглавы администрации муниципалитета Александр Сорокин в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Также перемещено на штрафстоянку 104 автомобиля, привлечено к административной ответственности 140 водителей. Общая сумма штрафов составила 750 тыс. рублей», – сказал Сорокин.

Он добавил, что в соцсети администрации и систему «Добродел» за отчетный период жители обратились 53 раза. из них 47 раз – по содержанию автодорог, 5 – по ремонту, 1 – по безопасности дорожного движения.