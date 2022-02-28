РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 фев. Главные масленичные гуляния пройдут в Щелковском городском парке культуры и отдыха 6 марта, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Программа мероприятия будет очень насыщенной: масленичные развлечения и забавы, такие как перетягивание каната, залезание на масленичный столб, бой на мешках. Кроме того, пройдут мастер-классы, игры и викторины для детей, хороводы, концертная программа, и, конечно, здесь можно будет угоститься блинами с разнообразными начинками и горячим чаем.

Проводы русской зимы начнутся в 12:00 и будут продолжаться до 16:00.