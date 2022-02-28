РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. На дорогах регионального подчинения в подмосковном Красногорске в нынешнем сезоне устранили 275 ям, сообщил руководитель регионального управления автодорог №2 ГБУ «Мосавтодор» Эдуард Дмитрив.

«На сети автодорог, находящихся в оперативном управлении «Мосавтодора», зарегистрировано 553 ямы. Ликвидировано 275 ям общей площадью 423 кв. м», - доложил Дмитрив.

По его словам, на данный момент на дорогах остается 178 ям, из них 119 – в поселке Нахабино, на эстакаде, улицах 11 Саперов и Институтской. В Красногорске ямочный ремонт требуется на Волоколамском шоссе, улицах Карбышева, Комсомольской и 50 лет Октября.

«В поселке Нахабино мы активно работаем, в том числе в выходные. Сегодня закрываем аварийную ямочность в селе Дмитровское, закончим до среды (2 марта - ред.)», - добавил Дмитрив.

Он также сообщил, что все зарегистрированные ямы планируют залатать до конца текущей недели.

В Красногорске работают 2 установки по термопрофилированию. В каждой бригаде по 6 рабочих. Одна установка может устранить 40-50 ям общей площадью 80 кв. м. в день.

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