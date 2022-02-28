РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. С 21 по 27 февраля за парковку автотранспорта, препятствующего уборке территории, выписали четыре постановления на общую сумму 20 тыс. рублей, сообщила в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова.

«Сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено одно постановление на сумму 25 тыс. рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории, четыре постановления на общую сумму 20 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих уборке территории», - сказала Чиркова.

Она добавила, что за неделю вынесли одно постановление на общую сумму 1 тысяча рублей за незаконный сброс мусора.