РИАМО - 28 фев. Президент РФ Владимир Путин проводит экстренное заседание в связи с введением западными странами экономических санкций в отношении России, сообщает Федеральное агентство новостей.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Донбассе. В ответ на это многие зарубежные государства начали вводить экономические санкции в отношении РФ, в том числе США и страны Евросоюза.

«Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным, премьер-министром РФ - ред.) обсуждали эту тему, имея в виду и те санкции, которые так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, эта «империя лжи» пытается реализовать в отношении нашей страны», — сказал Путин участникам заседания.

В понедельник Банк России экстренно поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Такое решение было принято в связи с кардинальными изменениями внешнеэкономических условий. Данная мера позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране.