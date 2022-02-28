РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. С 21 по 27 февраля в ЕДДС-112 Люберец поступило более 10 тыс. обращений от жителей, сообщил руководитель службы Виталий Богданов в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 городского округа поступило 10 057 обращений, из них 595 – на горячую линию администрации, 9 462 – по единому номеру 112», – сказал Богданов.

На телефон горячей линии администрации поступило 48 обращений по работе жилищно-коммунального комплекса, 13 – по вопросам экологии, 10 – по содержанию дорог и тротуаров, по 4 – по бездомным и животным, а также по работе уличного освещения. Одно обращение было связано с благоустройством территории.

В службу-112 поступило 4 826 обращений по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1 987 – полиции и ГИБДД, 47 обращений связаны с вызовами пожарных и спасателей, 66 – аварийно-газовой службы.