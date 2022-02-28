РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. За минувшую неделю с дворовых и общественных территорий Люберец вывезли порядка 540 кубометров снега, сообщила в понедельник начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова на еженедельном оперативном совещании.

«С 21 по 27 февраля управляющими подрядными организациями ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. <…> Собрано и вывезено порядка 540 кубометров снега», - сказала Чиркова.

Всего задействовали 125 единиц спецтехники и 1 311 сотрудников.