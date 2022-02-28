РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Трехлетний ребенок выпал из окна 4 этажа 9-этажного жилого дома на улице Пушкина в Балашихе, он получил травмы и был госпитализирован, сообщили «РИАМО в Балашихе» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник днем. На место происшествия выехали экстренные службы, в том числе сотрудники полиции, Следственного комитета, скорой помощи.

«Вызов в полицию поступил в 14:34. Ребенок 3 лет выпал из окна 4 этажа дома. В результате падения он получил травмы и был госпитализирован в стационар», - сообщили в правоохранительных органах.

СК проведет проверку по данному факту с целью установления всех причин и обстоятельств происшествия.