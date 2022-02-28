РИАМО - 28 фев. За прошлую неделю с территории городского округа Люберцы вывезли почти 30 тыс. куб. м отходов, сообщил замруководителя подразделения регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

«С 21 февраля по 27 февраля региональным оператором вывезено и отправлено для последующей сортировки и переработки на КПО «Восток» 29 995 куб. м отходов, из них 2 960 куб. м - сухих отходов», - сказал Гвоздев.

По его словам, за минувшую неделю приняли и обработали 14 обращений от жителей.