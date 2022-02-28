РИАМО - 28 фев. В понедельник были разблокированы социальные карты жителей Подмосковья старше 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Эта мера коснулась 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Временная блокировка соцкарт для проезда в общественном транспорте была введена 8 ноября 2021 года. Ограничения ввели для того, чтобы защитить наиболее уязвимые категории граждан от заражения Covid-19. Блокировка не касалась жителей, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусной инфекцией. Стабилизация эпидобстановки позволила отменить блокировку соцкарт.

«С сегодняшнего дня в Подмосковье отменяется блокировка всех социальных карт для проезда на общественном транспорте для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями», – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу в Подмосковье ослабили ряд антиковидных ограничений. Так, требование о переводе части сотрудников на удаленку теперь стало рекомендацией.

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