РИАМО - 28 фев. Парламентарии встретятся с представителями Банка России, чтобы обсудить причины для подъема ключевой ставки, сообщает Газета.ru.

«Мы как раз общаемся сейчас с коллегами в Госдуме. Прежде чем что-то комментировать, мы должны сами понять мотивы Центробанка», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Константин Бахарев.

ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор резко повысил ключевую ставку для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Такое изменение было принято из-за внешних условий, которые были созданы для российской экономики.

Дальнейшие изменения по ключевой ставке будут также приниматься в зависимости от рисков и реакции рынков на изменения условий.