РИАМО - 28 фев. Узкие медицинские специалисты в Московской области ценятся «на вес золота». Привлечение новых кадров и узких специалистов к работе в региональных медицинских учреждениях – одна из приоритетных задач Минздрава Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Совершенно очевидно, что сегодня и амбулаторное звено, и узкие специалисты — это те, кто на вес золота», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Привлечение новых кадров и узких специалистов к работе в региональных медицинских учреждениях – одна из приоритетных задач Минздрава Подмосковья. По словам губернатора области, работа в этом направлении покажет значительный результат.

Сегодня в Московской области реализуется множество программ, направленных на поддержку и привлечение новых медицинских специалистов в регион.

В число действующих в регионе мер поддержки входят компенсация оплаты за аренду жилья для медиков, предоставление земельных участков врачам в безвозмездное пользование, губернаторские доплаты участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и другие программы.