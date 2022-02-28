РИАМО - 28 фев. В ночь на вторник – 1 марта - заканчиваются продажи по программе туристического кешбэка, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Как сообщили в Ростуризме, сумма, запланированная на текущий этап программы, практически полностью начислена туристам.

Этот этап продаж туристического кешбэка стартовал в середине января этого года. Правила распространяются на поездки до конца апреля, а на круизы – до конца мая.

При этом Подмосковье входит в топ-10 самых популярных направлений этой программы.

Суть программы заключается в том, что 20% от стоимости тура возвращается туристам. Для того, чтобы получить кешбэк нужно оплатить поездку картой «Мир». Максимальная сумма кешбэка за одну оплату — 20 тыс. рублей.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>